O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializou nesta quinta-feira (21) o "Programa de Otimização de Contratos de Concessão Rodoviária". Uma solenidade foi organizada para dar publicidade aos trabalhos que estão em curso desde o ano passado. Durante o evento no Palácio do Planalto, foram detalhadas as projeções de investimentos previstos ou já estabelecidos em acordos firmados com empresas concessionárias.