A Polícia Federal encurralou o major Rafael de Oliveira, "kid preto" ligado à Operação Copa 2022 — missão golpista concebida para prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em dezembro passado — a partir apenas de uma foto no celular do militar. Na imagem, o major Joe, como é conhecido na caserna, empunhava a carteira de habilitação de um terceiro, cujos dados usou para conseguir uma linha telefônica sem ser identificado.