Lista de classificados em concurso de professores para a rede estadual deve ser entregue em janeiro 

O Instituto AOCP, que organizou o concurso para professores da rede estadual do Rio Grande do Sul em 2023, deverá entregar a lista corrigida de aprovados no certame somente em 15 de janeiro de 2025.

Depois de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) avaliar que houve "equívoco administrativo" na interpretação do cálculo da linha de corte da prova, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) tinha a expectativa de que o instituto apresentasse a nova lista até a última sexta-feira (20).

Na primeira divulgação dos resultados, o AOCP considerou a pontuação obtida na prova de títulos juntamente com as alcançadas nas provas objetiva e de redação. No parecer da PGE, o entendimento foi de que o resultado da avaliação de títulos seria utilizado somente para estabelecer a ordem de classificação dos aprovados, mas não para determinar a linha de corte.

A Seduc solicitou em 13 de dezembro à empresa que a nova classificação final de candidatos aprovados fosse apresentada até o dia 20 deste mês, e que somente após essa manifestação seria possível "verificar cronograma e até mesmo o número de candidatos para nomeação". Contudo, o Instituto solicitou que o prazo de entrega fosse ampliado até 15 de janeiro.

A Seduc pretende nomear novos classificados no concurso ainda no primeiro trimestre de 2025, mas precisa da nova lista do AOCP para saber exatamente quais e quantos candidatos serão chamados. Os docentes já nomeados seguirão em suas funções.

O concurso de 2023 foi o primeiro para professores da rede estadual do Rio Grande do Sul em 10 anos — cerca de 25 mil pessoas se inscreveram. O certame tem validade de dois anos após a sua homologação, o que ocorreu em novembro do ano em que a prova foi realizada.

No total, 2.326 candidatos obtiveram nota suficiente nas provas objetiva e de redação para serem convocados para a prova de títulos. Destes, 1.542 foram nomeados, restando 784 que, pelo parecer, poderiam ser chamados, pois a prova de títulos deveria ser meramente classificatória, e não eliminatória.

Novo concurso previsto para 2025

O temor dos candidatos que ainda não foram convocados é a previsão de novo concurso para professores, no primeiro trimestre de 2025, com expectativa para preencher 6 mil vagas. A dúvida do grupo é se esse certame poderia se sobrepor ao anterior.

