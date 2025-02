Atleta caxiense é convocada para a seleção brasileira feminina de Futsal

Caxiense está na terceira temporada do futsal italiano. Bitonto / Divugação

Nesta segunda-feira (24), o técnico da seleção brasileira feminina de futsal, Wilson Sabóia, convocou 15 jogadoras para a disputa da Copa América. Dentre elas, está a caxiense Diana Santos. As brasileiras conquistaram o heptacampeonato em 2023.

O torneio dá vaga para a Copa do Mundo de Futsal — a primeira organizada pela Fifa —, e será disputado em Sorocaba-SP, entre 22 e 30 de março. As atletas se apresentam à seleção no dia 10 de março na cidade de Lages, em Santa Catarina, e embarcam para Sorocaba depois de 10 dias de preparação.

Diana Santos, 32 anos, nasceu em Caxias do Sul e começou a jogar bola com seus vizinhos quando criança. A atleta já foi quatro vezes campeã mundial com a seleção brasileira e vem se destacando no clube italiano Bitonto, pelo qual atua desde 2021.

A Copa América de Futsal classifica três seleções para a Copa do Mundo de 2026, que acontece nas Filipinas. O Brasil está no grupo A, junto de Venezuela, Paraguai, Bolívia e Equador. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais.