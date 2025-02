Saiba como ficou a tabela da edição de 2025 da Supercopa Gramado de Futsal

Em 2024, Joinville ficou com o título da competição

Os organizadores da quarta edição da Supercopa Gramado 2025 anunciaram nesta terça-feira (18) a tabela de jogos da competição. O torneio de pré-temporada reunirá oito participantes da Liga Nacional de Futsal — a competição mais importante entre clubes do Brasil.

Atual bicampeão do torneio, o Joinville encabeça o Grupo A que conta ainda com ACBF, Minas e o Corinthians. No Grupo B estão o Atlântico, o Jaraguá, o Praia Clube e o Magnus.