Evento Gigantes do Vôlei traz campeões olímpicos para Caxias do Sul em maio

Caxiense Fernando Kreling, o Cachopa, participou das duas últimas Olimpíadas com a seleção. FIVB / Divulgação

Saudades de um jogo de vôlei de alto nível em Caxias do Sul?

Com um projeto que busca a retomada da modalidade no Rio Grande do Sul, que hoje não tem equipes atuando nas Superligas masculina e feminina, um grupo de ex-atletas caxienses está na organização de uma partida que trará grandes estrelas do vôlei para o Ginásio do Sesi.

No dia 17 de maio, o local será palco do Gigantes do Vôlei, que já tem as presenças confirmadas dos campeões olímpicos Murilo Endres, Maurício Borges e Eder Carbonera. Além deles, o levantador caxiense Fernando Kreling, o Cachopa, e o oposto Alan, que fizeram parte dos últimos ciclos olímpicos com a Seleção Brasileirão, também vão marcar presença.

A lista ainda conta com o argentino Conte e nomes conhecidos do vôlei brasileiro como o oposto Franco e o líbero Thiago Brendle. Um dos organizadores do evento é o ex-jogador Gustavo Bonatto, o Gustavão. Natural de Caxias do Sul e oriundo da base da Apaavôlei, ele comentou sobre o objetivo do evento em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra:

— Estamos voltando com um jogo de grande expressão, com três campeões olímpicos, além de alguns pratas da casa e outros jogadores reconhecidos no cenário nacional. Queremos que as empresas olhem para o vôlei, nos ajudem a retomar a modalidade. Caxias respirava vôlei. E montamos esse jogo justamente porque nos pediam sobre isso, desde que não tivemos mais a equipe da UCS.

Os ingressos para a partida começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (31), com os valores de R$ 40 (inteira), R$ 30 (solidário, com mais 1kg de alimento não perecível) e R$ 20 (meia).

Os bilhetes podem ser adquiridos no site minhaentrada.com.br ou em um destes pontos físicos: Conexão Urbana, Menu Lanches, Santo Olhar, Móveis Dallas (BR 116), Dr. Vacina e Óptica (em Flores da Cunha).