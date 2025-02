Em confronto de Liga Nacional, ACBF e Vélez Camaquã se enfrentam em Carlos Barbosa

Equipe da Serra fará sua primeira partida em casa no ano.

Depois de vencer a Copa dos Campeões Regionais, no início de fevereiro, em São João do Jaguaribe (CE), e golear a Associação Atlética Veranópolis (AAV) em partida beneficente no último sábado (15), a ACBF vai reencontrar seu torcedor nesta terça-feira (18).