Os museus oferecem experiências que podem abarcar diversas áreas do conhecimento David Tadevosian / Shutterstock | Portal EdiCase

O contato com museus, para os mais jovens, vai além de uma oportunidade para se entreter e passear em família. Um estudo publicado na Education Next, revista científica da Harvard Graduate School of Education, evidencia o quanto esse tipo de passeio pode ser uma experiência enriquecedora para a formação das crianças. Segundo a pesquisa, estudantes que visitam museus desenvolvem habilidades de pensamento crítico mais fortes, como capacidade de observar, interpretar, avaliar e reconsiderar.

Além disso, visitas guiadas contribuem diretamente para a ampliação do repertório cultural. Afinal, elas oferecem experiências que podem abarcar diversas áreas do conhecimento, como história, artes plásticas, educação patrimonial e ambiental, incentivando a reflexão sobre assuntos que contribuem para o aprendizado não apenas dos filhos, mas de toda a família.

“Nos museus, as crianças se deparam com diversas obras e objetos que despertam curiosidade e fazem com que formulem perguntas e se interessem por assuntos até então desconhecidos”, afirma Walter de Sousa, educador da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano. “Esse contato gera novas percepções e conexões, que aprimoram o conhecimento do mundo”, complementa.

Para uma visita mais proveitosa, Walter de Sousa ressalta alguns pontos de atenção que devem ser considerados. “É importante verificar as exposições e as atividades disponíveis e se elas são adequadas para a faixa etária, assim como as datas em que a equipe educativa propõe atividades, que sempre complementam a interação e compreensão das obras”, recomenda.

A seguir, Walter de Sousa lista e aprofunda 5 motivos para levar as crianças ao museu. Confira!

1. Materializa o conhecimento

É uma oportunidade para as crianças conhecerem de perto conteúdos que costumam ver apenas nos livros, na televisão ou na internet – sejam esculturas, pinturas ou retratos de figuras históricas famosas. Com isso, o conhecimento se torna mais concreto e palpável, proporcionando maior engajamento com o conteúdo observado.

O museu pode ajudar a estimular a criatividade nas crianças Monkey Business Images / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Desenvolve a criatividade

Sabe-se que a criatividade não é algo inato, mas uma habilidade a ser desenvolvida; portanto, expor as crianças a obras de arte e diferentes formas de expressões culturais nos museus pode inspirá-las a exercitar o pensamento criativo. Vale ressaltar que essas visitas também podem incentivá-las a se expressarem artisticamente.

3. Estimula o pensamento crítico

Como apontado pela pesquisa divulgada pela Education Next, visitar acervos e exposições permite que as crianças façam perguntas, analisem informações e formem as suas próprias opiniões, competências fundamentais para a vida em sociedade no século XXI.

4. Conscientiza sobre valorização da arte e preservação da memória

Museus são locais que ajudam a manter viva a história de um país, de um povo ou de um determinado período. Visitar esses espaços com as crianças pode estimulá-las a compreenderem a importância de conservar, estudar e divulgar o patrimônio cultural e histórico de uma sociedade.

5. Proporciona momentos agradáveis em família

Visitar um museu com os filhos ou sobrinhos pode ser uma ótima chance de passar tempo de qualidade juntos, criando memórias afetivas, enquanto novas experiências são compartilhadas. Uma boa dica é, após o passeio, conversar com as crianças sobre suas percepções a respeito da visita.