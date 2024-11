À tarde Notícia

Motorista de caminhão é flagrado embriagado e com CNH suspensa no centro da Capital

De acordo com a EPTC, ele parou o veículo no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho, interferindo no trânsito

22/11/2024 - 04h45min Compartilhar Compartilhar