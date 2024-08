O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, fez um pedido de desculpas inédito em nome do Poder Judiciário a Maria da Penha pela omissão e pela demora da Justiça brasileira em julgar o agressor que tentou assassiná-la por duas vezes em 1983.