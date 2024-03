No disco Deus é Mulher, Elza Soares cantou “Minha voz uso para dizer o que se cala”. A frase pode ser lida na parede da sala que recebeu o nome da artista no Hospital Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre. A instituição, que atende pacientes da Capital e Região Metropolitana por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), é a principal porta de entrada do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) para as vítimas de violência doméstica e de gênero. Nesta segunda-feira (25), o complexo lança uma rede de humanização do atendimento dessas mulheres.