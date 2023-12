Quando conseguiu fugir de um relacionamento abusivo, em outubro deste ano, uma servidora pública de 43 anos deixou o norte do país em direção a Porto Alegre, buscando refazer a vida. Ela havia saído de uma relação de quase dois anos em que teve os passos monitorados, o celular confiscado, e era agredida física e sexualmente. Após uma das inúmeras discussões com o namorado, em outubro, foi a uma delegacia, registrou ocorrência e pediu medida judicial para afastamento do agressor.