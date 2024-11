No fim da tarde do último sábado (16), enquanto patrulhavam o bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, policiais militares abordaram uma mulher em um Peugeot. No veículo, além de drogas, foi encontrado um revólver 357 prateado. Mais tarde, essa mesma arma seria identificada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como aquela usada na morte de uma jovem vítima de bala perdida.