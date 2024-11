A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), uma ofensiva contra uma facção com atuação na zona sul de Porto Alegre. O grupo, segundo a polícia, é investigado por suspeita de envolvimento em homicídios recentes, ocorridos na Capital. A facção também é suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas. A operação desta manhã, no entanto, dá-se no âmbito que envolve crimes patrimoniais.