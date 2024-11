Um aperto às lideranças do crime organizado

A tranca vai ficar mais forte para os líderes de facções criminosas do Rio Grande do Sul. As secretarias da Segurança Pública (SSP) e do Sistema Penal e Socioeducativo (SSPS) acertaram com o Ministério Público e o Judiciário o envio de líderes do crime organizado para celas isoladas, como antecipou a colega Adriana Irion, de Zero Hora. Eles serão submetidos a um regramento similar ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que prevê mais revistas, escasso contato com outros detentos e restrição de visitas íntimas.