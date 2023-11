Enquanto o telefone celular não for eliminado dos presídios, o crime vai continuar acontecendo do lado de fora. Já escrevi aqui, mas nada é feito. Para lembrar, meu argumento foi e sempre será que não precisa de bloqueador, recolhimento de aparelhos ou as estressantes revistas íntimas. Não será necessário um equipamento tecnológico caro, tampouco o bloqueio do sinal pelas operadoras telefônicas, basta impedir que o smartphone tenha carregador.