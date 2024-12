Livros, saúde e família, as minhas metas para 2025 

Em 2025 quero ler mais livros, ir mais ao cinema, escrever outro livro, socializar mais com amigos, cuidar da minha saúde, passar mais tempo com minha família, aproveitar mais a presença das minhas filhas, calibrar a alimentação, reduzir ainda mais o tempo que passo nas redes sociais, viver mais ainda a vida analógica, visitar mais minha mãe e meus irmãos, já que eles não moram Porto Alegre, manter as aulas de fonoaudiologia, já que o câncer me tirou o poder vocal.