Ponte sobre o Rio das Antas, em São José dos Ausentes, será interditada para concretagem

A ponte sobre o Rio das Antas, em São José dos Ausentes, na Serra, será interditada pelo menos por três vezes a partir desta terça-feira (18) . De acordo com assessoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), será feita a concretagem de um bloco de apoio da estrutura . A medida vale apenas para o trânsito de veículos pesados.

O bloqueio ocorre do trecho entre o canteiro avançado do Consórcio Construtor e o acesso às obras da ponte . Durante o período, caminhões betoneiras fazem o transporte do material de forma ininterrupta.

As outras interdições estão marcadas para os dias 25 de fevereiro e 4 de março , com o mesmo cronograma e procedimentos. A restrição não se aplica a veículos leves, que podem trafegar normalmente.

A assessoria do Dnit observa que os pontos de bloqueio estarão localizados próximo ao trevo de acesso a São José dos Ausentes e no posto da Polícia Rodoviária Federal de Timbé do Sul. A escolha facilita o retorno para garantir fluidez no trânsito.