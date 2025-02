Último jogo entre Inter e Caxias teve o protagonismo de um reserva; relembre

Lucca foi o nome da partida no último duelo entre Inter e Caxias. Lauro Alves / Agencia RBS

O último encontro entre Inter e Caxias foi em 2024, pela primeira fase do Gauchão. Na temporada atual, as equipes não se enfrentaram ainda, mas vão realizar dois jogos das semifinais da edição 2025 do Campeonato Gaúcho.

No dia 3 de fevereiro do ano passado, pela quinta rodada do Estadual, o Colorado recebeu a equipe grená no Beira-Rio. Mais de 25 mil torcedores foram ao estádio, entre elas a cantora Luísa Sonza, que é colorada.

Ela viu do camarote a vitória do Inter por 2 a 0, que contou com um herói improvável. O atacante Lucca entrou no intervalo e marcou os dois gols na segunda etapa, sendo o primeiro de bicicleta, enquanto no segundo ele deu um toquezinho para deslocar o goleiro.

O resultado deu a quarta vitória do Colorado em cinco jogos disputados no Gauchão, enquanto o Caxias sofria a segunda derrota seguida na competição, após começar bem a temporada.

Em 2025, o primeiro duelo da semifinal será no Centenário, na Serra. O jogo ocorre no sábado (22), às 16h30min. A volta será no dia 1º de março, no Beira-Rio, a partir das 21h30min.