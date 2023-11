Sobrevivi graças à qualidade da saúde privada do Rio Grande do Sul. Em julho de 2021, tive um câncer na cabeça e optei por ser operado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, um dos melhores do Brasil. Para um assunto tão sério, eu precisava estar no melhor hospital da minha cidade, acompanhado dos melhores profissionais médicos. Claro, o meu plano de saúde – que antes do câncer, para mim, era um gasto, e agora considero como um investimento – cobria as despesas no Moinhos.