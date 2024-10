Benefícios judiciais concedidos a 15 lideranças de quadrilhas alarmam policiais em meio a onda de homicídios no RS

A recente onda de homicídios no Rio Grande do Sul — foram pelo menos cinco chacinas em um mês — acendeu um alerta entre policiais. E um dos fatores que pode contribuir para aumentar ainda mais o número de assassinatos, acreditam as autoridades, é que pelo menos 15 integrantes de facções criminosas saíram detrás das grades em pouco mais de um ano, beneficiados por razões humanitárias e/ou medidas alternativas à prisão.