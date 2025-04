Pentágono investigará uso de aplicativo de mensagens pelo secretário de Defesa

O escritório do inspetor-geral do Pentágono investigará o uso do aplicativo de mensagens Signal pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, para discutir ataques aéreos no Iêmen, segundo um memorando publicado nesta quinta-feira (3).

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está envolvido em um escândalo devido à divulgação acidental de um chat entre altos funcionários sobre bombardeios aéreos contra rebeldes huthis no Iêmen, com o objetivo de impedir ataques a navios comerciais e militares no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

A investigação avaliará "até que ponto o secretário de Defesa e outros membros do Departamento de Defesa cumpriram as políticas e procedimentos", conforme o memorando do inspetor-geral interino, Steven Stebbins.

"Além disso, revisaremos o cumprimento dos requisitos de classificação e retenção de registros", diz o documento, que aponta que a investigação foi solicitada pelos dois principais membros do comitê das Forças Armadas do Senado, um republicano e um democrata.

A revista The Atlantic revelou na semana passada que seu editor-chefe teve acesso por engano ao chat no Signal, no qual funcionários como o assessor de segurança nacional, Mike Waltz, e Hegseth discutiram detalhes sobre os horários dos ataques aéreos e informações de inteligência.