No ano passado, ao menos um foragido foi recapturado por hora no Rio Grande do Sul. Os números representam a média dessas prisões realizadas por Brigada Militar e Polícia Civil. Em 2023, foram 8.896 presos neste contexto, o que indica aumento de 15,9% no comparativo com o ano anterior. Em 2022, tinham sido 7.675 recapturas de pessoas procuradas pelas polícias. Os dados integram os indicadores de atividades da Secretaria da Segurança Pública do Estado.