A empresária Daniela Cristina Guterres Moraes, 34 anos, segue internada no Hospital Ouro Branco, em Teutônia. Ela foi localizada no fim da manhã de terça-feira (13), após 13 dias desaparecida na cidade do Vale do Taquari. Moradora de Santa Catarina, ela estava no Estado desde dezembro do ano passado, onde comemorou as festas de fim de ano com uma irmã que mora no município.