A empresária Daniela Cristina Guterres Moraes, 34 anos, foi localizada nesta terça-feira (13), em Teutônia, no Vale do Taquari. Ela estava desaparecida havia 13 dias no município e era procurada por familiares, amigos e Polícia Civil. Moradora de Santa Catarina, ela estava no Estado desde dezembro para visitar parte da família.