Uma câmera de monitoramento registrou parte do trajeto feito por Daniela Cristina Guterres Moraes, 34 anos, antes de desaparecer em Teutônia, no Vale do Taquari. A empresária mora em Santa Catarina e estava no RS para visitar parentes. A imagem foi captada no dia 31, às 17h28min, por câmeras de um posto de combustíveis. Foi este o último dia em que Daniela foi vista.