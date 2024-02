O desaparecimento de Daniela Cristina Guterres Moraes, 34 anos, mobiliza familiares e amigos. Há oito dias, eles trocam informações e buscam pistas que possam levar ao paradeiro da empresária, assim como a Polícia Civil, que investiga o caso. Daniela não foi mais vista desde 31 de janeiro, uma quarta-feira, quando saiu da residência de uma familiar no bairro Canabarro, em Teutônia, no Vale do Taquari.