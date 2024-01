Perto do Natal de 1995, Fabiana Espiridião, então com 13 anos, saiu da casa onde vivia com a família, em São Paulo, acompanhada de uma colega para visitar uma amiga que estava de aniversário. Uma chuva forte caiu de forma repentina, e a mãe pensou que a menina havia se abrigado do temporal. Como a garota não voltou, passou a procurar por ela incessantemente. Vinte e oito anos depois, Ivanise Espiridião não desistiu da busca.