Como está o restauro do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, que completa 15 anos fechado; veja fotos

Pelotas convive há 15 anos com o silêncio em um de seus maiores patrimônios culturais. O Theatro Sete de Abril, berço da cultura no Sul do Estado, segue de portas fechadas.

Embora parcialmente restaurado, o prédio localizado no coração da cidade ainda carece de obras finais para ter as atividades retomadas. A atual previsão da prefeitura, que administra o teatro, é reabrir até o fim de 2025, mas os impactos para a cena cultural local já são profundos.

A situação contrasta com a importância histórica do teatro, que foi inaugurado em 2 de dezembro de 1834 — vinte e três anos e meio antes do São Pedro, em Porto Alegre.

Restauração integral

Interditado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2010, após constatação de risco de desabamento do telhado, o Sete de Abril passou três anos totalmente fechado. Somente entre 2013 e 2014 foi realizada a primeira intervenção, com a troca completa da cobertura e investimento de R$ 1,2 milhão do governo federal. Na sequência, foi avaliado que a degradação interna exigiria um projeto de restauração integral.

O plano completo foi incluído no PAC Cidades Históricas e aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2018. Contudo, a execução das obras, iniciada em agosto de 2019, enfrentou sucessivos atrasos, entraves em licitações, pandemia e mudanças políticas.

A primeira fase do restauro, que envolveu a recuperação da estrutura física, foi concluída em meados de 2022. Fachadas, ornatos, sacadas, esquadrias, camarotes, camarins, plateias, foyer e palco em estilo italiano foram restaurados. Também houve melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico.

O desafio atual é finalizar a segunda etapa, que envolve a conclusão da nova rede elétrica, instalação de climatização, sistema de prevenção contra incêndios, iluminação cênica, cortinas e equipamentos de som.

Desafio atual é concluir a segunda etapa da obra. André Ávila / Agencia RBS

Disputa de narrativas

A situação do teatro alimenta uma disputa de narrativas na política local. A ex-prefeita Paula Mascarenhas (PSDB) afirma que a reinauguração estava próxima na sua gestão. Mesmo com pendências, a administração planejava uma possível abertura parcial para a cerimônia de posse do atual prefeito, Fernando Marroni (PT), no início deste ano. A proposta incluía o uso de geradores para suprir temporariamente a ausência da nova rede elétrica e a solicitação de um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) provisório.

Em declaração publicada nas redes sociais na segunda metade de janeiro e reiterada para esta reportagem, Paula escreveu: "Estávamos na reta final. As poltronas da plateia tinham entrega prevista para janeiro de 2025, o mobiliário dos camarotes já estava em produção e a licitação da caixa cênica, em fase final. A parte elétrica levaria até seis meses, mas o teatro poderia abrir provisoriamente com equipamentos alugados. Também prevíamos investir em climatização, tecidos, luminárias e no sistema de prevenção contra incêndios com recursos próprios".

Já o atual prefeito, Fernando Marroni, afirma que a obra ainda está longe da conclusão. Segundo ele, são necessários cerca de R$ 5 milhões em investimentos para que o espaço seja entregue em condições ideais ao público:

— Pelotas merece um teatro plenamente funcional, com segurança, conforto e toda a estrutura que o espaço exige. Se precisar abrir sem climatização, vamos abrir. Ainda há muito a ser feito. Quando assumimos, nos foi dito que restava pouca coisa, mas a realidade era outra. Estamos trabalhando intensamente para resolver todas as pendências e entregar o teatro o mais rápido possível.

A principal pendência

De acordo com a atual secretária municipal de Cultura, Carmen Vera Roig, a principal pendência para a reinauguração do teatro é a instalação da nova rede elétrica, que deve ser concluída nos próximos meses. A previsão é de que o Sete de Abril seja reaberto até o fim de 2025, quando completará 191 anos de história.

— Ainda faltam detalhes, mas é um esforço coletivo e constante, e até uma bandeira de trabalho, que o Sete de Abril seja reaberto o mais rápido possível — diz Carmen.

Segundo a secretária, a retirada dos tapumes que cercam o prédio deve ocorrer em breve. A medida vai permitir que, mesmo com o teatro ainda não reaberto ao público, a fachada histórica volte a servir de cenário para fotos e visitação de turistas.

Sete de Abril completará 191 anos no final de 2025. André Ávila / Agencia RBS

Burocracia foi obstáculo, diz ex-secretário

O ex-secretário de Cultura da prefeitura durante as gestões Eduardo Leite e Paula Mascarenhas e ex-diretor do Sete de Abril Giorgio Ronna, que esteve à frente da primeira fase do restauro, diz que a burocracia e os entraves administrativos foram obstáculos difíceis de superar:

—Trabalhamos muito para que pudesse ser devolvido à cidade. Conseguimos fazer o restauro estrutural do prédio, mas o tempo e as dificuldades nas licitações e o orçamento impediram a reabertura durante a nossa gestão. A burocracia foi, sem dúvida, um dos grandes entraves.

Ele lembra que, além da restauração física, havia um trabalho em andamento para buscar parceiros da iniciativa privada que ajudassem a garantir a manutenção e a programação artística do espaço:

— Nosso objetivo era não apenas reabrir o teatro, mas colocá-lo em funcionamento com uma programação viva e sustentável.

Uma geração sem memória do Sete de Abril

Para a historiadora Suellen de Medeiros Cortes, conhecida como professora Suka, a prolongada interdição do Theatro Sete de Abril compromete a formação cultural da sociedade:

— Estamos formando uma geração inteira sem memória do Sete. Para eles, é só uma fachada coberta por tapumes. É gravíssimo para a identidade cultural da cidade.

Construído em pleno ciclo das charqueadas, o Sete de Abril foi idealizado pela elite pelotense. Inspirado nas tendências culturais europeias, impunha rígidas normas sociais: apenas quem usasse vestimentas formais, como a casaca, podia frequentar as apresentações.

Com o passar das décadas, o teatro se democratizou, abrindo as portas para espetáculos gratuitos e projetos de formação cultural, tornando-se símbolo de acesso à arte em Pelotas.

Suka avalia que perder essa referência histórica é também fragilizar a relação dos jovens com o patrimônio local:

— Quando uma cidade não preserva seus espaços de memória, perde a capacidade de se reconhecer como comunidade.

Teatro marcou a trajetória do Grupo Tholl

João Bachilli (de pé) e João Schmidt, do Grupo Tholl, lamentam a falta do Sete de Abril para a cena local. Frederico Feijó / Agencia RBS

A ausência do Sete de Abril é sentida de maneira ainda mais intensa por quem vive da arte. Os artistas João Bachilli e João Schmidt, do Grupo Tholl — que fez sua primeira apresentação no Sete no final dos anos 1990 —, relatam dificuldade de se apresentar atualmente em Pelotas. Bachilli compara:

— A nossa primeira grande experiência foi no palco do Sete. Hoje, seguimos criando, mas não temos um palco público digno para nos apresentar na cidade onde nascemos. Isso é um retrocesso enorme.

Schmidt complementa:

— Um teatro vivo é a alma de uma cidade pulsando. Sem isso, vamos perdendo a nossa identidade cultural.

"Prejudica o futuro da nossa cultura", diz diretor do Tholl

Com a falta de espaços adequados, a maioria das apresentações do Tholl, que hoje é reconhecido nacionalmente, ocorre fora de Pelotas. Na cidade, o grupo consegue se apresentar apenas uma ou duas vezes por ano, normalmente em locais alternativos e na própria sede do grupo, que não conta com a estrutura de um teatro tradicional. Bachilli desabafa:

— É muito triste passar na frente do Sete de Abril e ver aquele símbolo da nossa história fechado há tanto tempo. Cada vez que passo ali, sinto uma tristeza enorme.

Segundo ele, a situação atinge toda a cadeia cultural da cidade:

— Pelotas precisa de espaços públicos de cultura ativos e acessíveis. Não ter o Sete de Abril e nem outros teatros públicos funcionando como deveriam prejudica imensamente a formação de público, os artistas locais e o futuro da nossa cultura.