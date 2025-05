Criminosos invadem conta Gov.br para financiar veículo de R$ 320 mil em nome de outra pessoa em Canoas

Mulheres que buscaram veículo na concessionária posaram ao lado do carro. Polícia Civil / Divulgação

Um morador de Canoas teve sua conta no gov.br invadida por criminosos que acessaram dados pessoais e conseguiram contratar um financiamento bancário com documentos e assinaturas digitais. O esquema foi descoberto pela Polícia Civil, que identificou duas pessoas envolvidas e apura a participação de outros dois criminosos.

A vítima descobriu no início do ano que havia um financiamento de R$ 324 mil em seu nome para compra de uma caminhonete Chevrolet S10 zero quilômetro em uma concessionária, em 48 parcelas de quase R$ 11 mil. O carro foi apreendido na terça-feira (13).

— Eu precisei entrar no gov.br para outra solicitação e vi que tinha um veículo entrado no meu nome, uma S10 zero quilômetro. Me chamou atenção e eu estava em viagem. Quando eu cheguei (em Canoas) comecei a procurar saber o que tava acontecendo e registrei boletim de ocorrência — disse o homem, que não será identificado.

A vítima então começou a procurar concessionárias da marca, até descobrir onde a venda havia ocorrido e chegou a uma loja de Porto Alegre.

Como se deu o golpe

Com fotos e documentos, os golpistas entraram em contato com a loja por aplicativo de mensagem e iniciaram a negociação. Para não ir até a loja, o golpista alegava que trabalhava embarcado em alto-mar, por isso a transação teria que ser online. Entre os documentos encaminhados, estavam inclusive uma selfie da vítima com a carteira de identidade ao lado do rosto.

— A negociação foi toda feita pelo WhatsApp, os documentos encaminhados pelo WhatsApp junto a concessionária e em tese a concessionária conferiu os dados, muito bem falsificados e a partir dali eles autorizaram o financiamento. Para não aparecer na entrega do veículo, o criminoso pagou R$ 1 mil para uma mulher para retirar esse veículo, como se fosse esposa dele — explicou a delegada Luciane Bertoletti.

Para autorizar a retirada do veículo, o golpista fez uma procuração no nome dessa mulher, com assinatura digital pelo gov.br.

— Nós acreditamos que é um grupo que atua invadindo contas gov porque todas as informações da vítima eram informações que estavam nesse sistema. Inclusive a vítima relatou que havia perdido o acesso à conta — completou a delegada.

A mulher, investigada como uma laranja, foi até a concessionária onde pegou o carro zero quilômetro e posou ao lado da caminhonete com uma "fita" de presente no capô. A imagem foi determinante para a investigação descobrir quem era a laranja e localizar o carro.

Esse veículo estava com um outro homem, que comprou em uma revenda de automóveis, que já havia adquirido dos golpistas. Todas essas partes são consideradas vítimas também do esquema criminoso, sem envolvimento com o grupo investigado.

Operação da PF combate fraudes no gov.br

Na terça-feira (13), a Polícia Federal realizou uma operação contra um grupo suspeito de fraudar contas digitais da plataforma gov.br. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam técnicas avançadas de alteração facial para burlar os sistemas de autenticação biométrica.

Segundo a delegada Luciane Bertoletti, não há indícios de envolvimento desse grupo no esquema descoberto em Canoas. No entanto, ela orienta que os usuários adotem medidas de segurança.

— Não é a primeira vez, inclusive na delegacia, que há uma facilidade de acesso a essas contas. A gente já viu golpistas que ingressaram com criação de pessoas jurídicas. Nessa investigação pegaram os dados da pessoa para o financiamento. A gente pede para que as pessoas coloquem um segundo fator de autenticação nessas contas e que a senha seja forte, com mais de 14 caracteres — sugeriu.

A vítima desse caso em Canoas afirma que percebeu movimentações indevidas na sua conta antes do caso, inclusive com contato de outras financeiras que negaram a liberação do empréstimo.

— Eu estava de férias e comecei a receber ligação, umas três em curto período, de financeiras vinculadas a marcas de veículos. Todas elas com a mesma abordagem, para confirmar financiamento de carro X. Ligou o primeiro, disse que não tinha feito, passou tempo e ligaram outros. Não dei atenção achando que poderia ser telemarketing.

Agora, ele sabe que antes as tentativas de golpe já estavam ocorrendo e seguiu a orientação de mudar a senha e adotar a autenticação em dois fatores.

Dicas de segurança com os serviços digitais do Governo Federal

Desconfie de mensagens atrativas demais: sempre verifique a informação diretamente nos sites oficiais do governo.

sempre verifique a informação diretamente nos sites oficiais do governo. Sites do Governo Federal terminam com "gov.br" : o governo não usa extensões estrangeiras, como ".com" ou comerciais, como ".com.br". Se o site termina diferente, não confie.

o governo não usa extensões estrangeiras, como ".com" ou comerciais, como ".com.br". Se o site termina diferente, não confie. Cuidado com golpes do “Valores a Receber”: o serviço é gratuito e exclusivo do site do Banco Central , sem aplicativo oficial. Só acesse com conta Gov.br de nível prata ou ouro (verificadas) .

o serviço é gratuito e exclusivo do , sem aplicativo oficial.

Como aumentar a segurança da sua conta Gov.br

No app Gov.br (Android ou iOS/iPhone), acesse a opção "Segurança da conta" e ative as seguintes ferramentas: