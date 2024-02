Tayná da Silva Rosa, 27 anos, está desaparecida desde a manhã de sexta-feira (2) em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Segundo a amiga Ariane Rodrigues, a última informação sobre o paradeiro de Tayná é das 8h30min daquele dia, quando ela foi vista em imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis na Vila São João, em Torres.