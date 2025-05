"Ele era ausente com as crianças", diz tio de acusado de matar os quatro filhos em Alvorada 

Familiares foram ao julgamento com camisetas com fotos das crianças mortas em 2022. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O segundo dia do julgamento de David da Silva Lemos, nesta quarta-feira (14), começou com o depoimento do tio dele. O réu é acusado de matar, em 2022, os quatro filhos: Yasmin, 11 anos, Donavan, oito, Giovanna, seis, e Kimberlly, três. O acusado optou por ficar em silêncio durante o interrogatório, já na tarde desta quarta.

O crime aconteceu em Alvorada, na Região Metropolitana, onde também ocorre o júri.

O tio de 48 anos é irmão de Thays da Silva Antunes, mãe das crianças. Ela prestou depoimento na terça-feira (13). Ele foi ouvido nesta quarta como informante.

O familiar relatou morar no mesmo terreno que o casal e as crianças. Contou que mantinha relação distante com o réu, que dava pouco espaço para conversas.

Ele disse que o relacionamento entre Lemos e Thays era instável: eles terminam e retornavam, o que o descontentava. O tio afirmou ter orientado que ambos se separassem para resolver a situação.

O tio disse não ter presenciado agressões físicas por parte do réu contra a mãe e as crianças. No entanto, afirmou que Lemos aparentava ser distante dos filhos. Kimberlly, três anos, a vítima mais nova, era com quem ele tinha mais proximidade, conforme o relato.

— Notava que ele era ausente com as crianças. Não via entrosamento com elas. Pouca vezes notei ele brincando no pátio com as crianças — disse o tio.

O júri

Nesta quarta-feira, outras três testemunhas foram ouvidas. Uma delas é o dono do bar onde o réu esteve depois do crime. Foi ele quem entregou à polícia a mochila e o telefone deixados pelo réu no estabelecimento.

Uma perita criminal também foi ouvida. O depoimento dela aconteceu sem a presença do público em razão do sigilo médico.

O réu começou a ser interrogado por volta do meio-dia, mas optou por ficar em silêncio perante o tribunal.

Lemos está preso desde a época do crime e responde por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, ao utilizar a morte dos filhos como ''instrumento de sofrimento à ex-companheira'', e por meio cruel, ''desferindo nas vítimas múltiplos golpes com arma branca, causando-lhes extenso sofrimento'', além de asfixia, no caso da menina de três anos.

O julgamento tem previsão de término no fim da tarde desta quarta-feira.

As vítimas são os irmãos Yasmin, 11 anos, Donavan, oito, Giovanna, seis, e Kimberlly, três. Reprodução / Arquivo Pessoal

Relembre o caso

As vítimas são os irmãos Yasmin, 11 anos, Donavan, oito, Giovanna, seis, e Kimberlly, três. Três crianças foram encontradas com marcas de facadas e uma com sinais de asfixia.

A mãe das vítimas tinha medida protetiva contra o acusado na época do crime, segundo o delegado Edimar Machado.

As crianças foram encontradas mortas na casa onde estavam com o pai em Alvorada por volta das 19h30min de 13 de dezembro de 2022, quando familiares acionaram a polícia. David da Silva Lemos já havia deixado o local, mas foi encontrado no dia seguinte, em um hotel na Capital.

Segundo a polícia, ao ser preso, o homem confessou ter cometido o crime. Disse, ainda, que deu calmante às crianças antes de as matar. No entanto, na delegacia, durante o depoimento e acompanhado de um defensor público, permaneceu em silêncio.

A mãe das crianças e Lemos tiveram relacionamento por 11 anos. Eles haviam se separado havia cerca de três meses na época do crime. O rompimento foi motivado por uma agressão. Ela registrou um boletim de ocorrência e conseguiu medida protetiva contra o homem.

