Desde a manhã da última sexta-feira (2), familiares e amigos de Tayná da Silva Rosa, 27 anos, sofrem com a angústia de não saber do paradeiro da jovem. Há quase uma semana, ela desapareceu da casa onde vivia com o marido em Torres, no Litoral Norte, deixando seus dois filhos, uma menina de oito anos e um menino de seis.