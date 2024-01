Marca registrada do litoral gaúcho, o mar chocolatão está presente em quase todas as praias do Rio Grande do Sul, em diferentes intensidades. A exceção fica por conta de Torres, onde a água costuma ser mais clara, próxima de tons azuis e um pouco mais semelhante àquela vista em Santa Catarina. Isso faz com que muitos veranistas a considerem a praia mais bonita do Estado e prefiram passar suas férias na cidade. Mas por que ocorre essa diferença?