Água doce e salgada, esporte e atrações culturais: o que espera veranistas nas praias do sul do RS

Praia do Cassino, em Rio Grande, é um dos principais destinos do Litoral Sul no verão. André Ávila / Agencia RBS

A poucos dias do início do verão, municípios do Litoral Sul fazem os últimos preparativos para receber visitantes na temporada 2024/2025. A região é rica em possibilidades para os turistas: há opções de descanso em lagos de água doce ou de banho em praias do Oceano Atlântico.

Zero Hora esteve nos principais destinos da região para conferir as atrações. Além disso, preparamos um mapa para que você saiba como chegar a cada um dos balneários em que reportagem esteve (veja mais abaixo).

Destino mais visitado no Litoral Sul, a praia do Cassino, em Rio Grande, tem como destaques o investimento em espaços públicos para receber visitantes na temporada 2024/2025, entre eles a primeira quadra de beach tennis do balneário. Há uma programação de Natal e está confirmado o Réveillon à beira-mar.

A praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, foca em festas para os visitantes do balneário.

Municípios localizados às margens da Lagoa dos Patos, como Arambaré e São Lourenço do Sul, tiveram de se mobilizar para apagar as consequências da enchente de maio no Rio Grande do Sul. Acúmulo de areia na orla e destruição de equipamentos públicos foram comuns na Costa Doce devido ao evento climático. Antes de pensar em melhorias para o verão, as prefeituras focaram na limpeza dos espaços públicos.

Tavares e Mostardas, vizinhas do Litoral Médio, compartilham múltiplas formas de veranear. Ambas têm balneários na Lagoa dos Patos (água doce) e praias banhadas pelo Oceano Atlântico. Em comum também estão as opções de lazer, como observação de aves, trilhas e visita a faróis.

Na praia do Laranjal, em Pelotas, o trapiche, um dos símbolos do local, foi reconstruído após ter sido danificado pela enchente. O balneário também prepara uma festa de Ano-Novo com show de samba e expectativa de reunir 50 mil pessoas.