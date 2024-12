Municípios da Costa Doce investem na recuperação de balneários atingidos pela enchente para receber veranistas

Municípios localizados às margens da Lagoa dos Patos tiveram de se mobilizar para apagar as consequências da enchente de maio no Rio Grande do Sul.

Acúmulo de areia na orla e destruição de equipamentos públicos foram comuns na Costa Doce em decorrência do evento climático. Por isso, antes de pensar em melhorias para este verão, as prefeituras focaram na limpeza dos espaços.

Um dos casos foi Arambaré, município de 4,2 mil habitantes localizado a 159 quilômetros de Porto Alegre. A orla municipal ficou encoberta por areia, que precisou ser retirada com retroescavadeiras.

Quando a reportagem esteve no local, na manhã de segunda-feira (9), não foram localizados acúmulos significativos de sedimentos junto da lagoa, nem nas ruas próximas. No entanto, estruturas públicas apresentaram deterioração — calçadas, guaritas e rede elétrica.

Paulinho Sirena, proprietário de um comércio na praia, saudou a limpeza feita na cidade antes do veraneio, mas pediu investimentos em atividades culturais para fomentar a economia.

— Há poucos eventos para atrair pessoas, temos só a praia para oferecer para o turista. Perdemos muita gente para cidades que investem em atrações, como é o caso de São Lourenço do Sul — afirma o empresário.

Zero Hora questionou a prefeitura sobre os investimentos públicos para o verão, mas não recebeu retorno sobre o assunto até a publicação desta reportagem.

O Executivo informou que haverá uma programação de Natal, no dia 20 de dezembro (sexta-feira), com apresentações de dança, roda de viola e coral, em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Limpeza concluída

Com 42 mil habitantes, São Lourenço do Sul mobilizou recursos para recuperar a infraestrutura de pontos da orla atingidos pela elevação do nível da Lagoa dos Patos e pelo acúmulo de areia. Pontos de praias tiveram prejuízos no calçamento, na ciclovia e na iluminação.

Na segunda-feira, Zero Hora encontrou a orla em boas condições, sem acúmulos de areia. Equipes da prefeitura faziam a manutenção do calçamento da orla no início da tarde.

— Foi um prejuízo para toda a cidade. Visito aqui faz mais de 15 anos e pensei que demoraria mais tempo para arrumar tudo — contou o aposentado José Roberto Santos, que andava pela orla.

Segundo a prefeitura, foram destinados R$ 400 mil para a organização, a retirada de areia e o recolhimento de entulho das moradias. Além disso, foram contratados profissionais e maquinário para execução dos serviços e houve compra de materiais para reposição nos espaços atingidos.

Atrações estão previstas para a temporada. No Réveillon, os visitantes terão um show pirotécnico com 10 minutos de duração dentro da lagoa da praia da Barrinha, além de apresentações musicais.

