"Amar não é pecado. Pecado é o que faz mal ao outro", defende sacerdote gay que será ordenado neste domingo, em Caxias do Sul 

Auderli Sidnei Schroeder, 52 anos, tem a inclusão de diversidades no cristianismo como missão religiosa.

Historicamente, a religião é associada com a crença em um poder superior. Na concepção de Auderli Sidnei Schroeder, sacerdote da Igreja Episcopal Anglicana, em Caxias do Sul, que será ordenado neste domingo (15), o termo é muito mais amplo que apenas isso. Para ele, religião é sobre amor, acolhimento e inclusão.

Conhecido na comunidade anglicana de Caxias do Sul desde 2022, quando começou a atuar na cidade, Schroeder se tornou uma das personalidades mais reconhecidas entre os grupos LGBTQIA+. O sacerdote conduz trabalhos locais para aproximar essa parcela da população ao cristianismo.

Mais do que abrir as portas da igreja para as minorias, algo visto pelo público como uma postura progressista, Schroeder oferece o acolhimento pela empatia. Isso porque ele será o primeiro sacerdote gay ordenado pela Igreja Anglicana em Caxias do Sul.

A nossa igreja está aberta para mostrar que é um lugar seguro, onde você pode vir encontrar Jesus de braços abertos. Não interessa a sua sexualidade, porque Jesus não está preocupado com isso. Amar não é pecado. Pecado é o que faz mal ao outro AUDERLI SIDNEI SCHROEDER sacerdote da Igreja Episcopal Anglicana, em Caxias do Sul

Schroeder, 52 anos, é natural de Novo Hamburgo. Desde a infância ele associa a religião como o caminho para a união. Ainda menino sonhava em ser padre. Com cerca de 12 anos começou a formação na Igreja Católica Romana. No entanto, não sentia no meio o acolhimento que buscava para si e para as outras minorias.

Igreja Anglicana permitiu a Schroeder viver a religião e se sentir confortável com quem é.

Em 2009, ingressou na Igreja Anglicana, onde encontrou espaço para viver a religião e se sentir confortável com quem é. Desde então, atuava em Canela, mantendo as atividades como sacerdote equilibradas com a carreira de guia turístico.

A chegada em Caxias do Sul aconteceu há dois anos. Agora, o trabalho na Paróquia Anglicana da Virgem Maria e os anos de atuação na cidade das Hortênsias serão reconhecidos no domingo (15) com a ordenação, que acontece às 17h.

— Estou como Moisés, quando estava no deserto e saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. São 40 anos de espera por este momento. Mas hoje eu entendo que, se tivesse me tornado padre há 20 anos, não teria essa experiência. Aqui tem religião, respeito, inclusão. Tudo junto em uma pessoa que é homem, que é gay e que é um sacerdote — comenta.

Desafios da religião inclusiva

Localizada ao lado do presépio, bandeira da diversidade foi colocada na porta da igreja pelo sacerdote.

Assim que chegou à Paróquia Anglicana da Virgem Maria, em Caxias, Schroeder pendurou uma bandeira com as cores da diversidade na entrada na igreja. O ato, segundo ele, foi o primeiro indicativo que sua atuação seria voltada para a inclusão.

— Quando cheguei aqui, era uma igreja pequenininha. A maior parte das pessoas que frequentavam era de fundadores, com seus 60 anos, 70 anos. Perguntei se a bandeira não incomoda eles. A resposta foi: incomodar por que, se nas nossas famílias tem alguém que é assim? Foi aí que eu vi que eles me acolheram e eu poderia acolher outros — conta.

Para além do grupo que frequenta a Igreja Anglicana, o sacerdote entende que a cultura local influencia em preconceitos que dificultam a inserção de minorias na religião. No entanto, Schroeder ressalta a essência inclusiva que é defendida pelo anglicanismo:

— Essa é uma igreja que recebe negros, índios, autistas, comunidade LBGT, todas as pessoas que precisem de apoio. Não digo que estamos aqui para quebrar paradigmas, mas para mostrar uma luz de esperança para as pessoas.

Para fortalecer a atuação, o sacerdote projeta para o ano que vem atividades em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Construindo Igualdade. A ideia é que a igreja possa prestar suporte espiritual para as pessoas atendidas pela entidade.

Entenda a postura da Igreja Episcopal Anglicana sobre alguns temas

O que é o anglicanismo: uma vertente protestante dentro do Cristianismo. Foi fundada na Inglaterra, em 1534, pelo rei Henrique VIII. É um importante segmento cristão, sobretudo no Reino Unido.

Casamento: a igreja entende o casamento igualitário como uma união de dois seres humanos, que têm como objetivo cuidar um do outro enquanto for possível. Entre as nove dioceses do país, apenas duas ainda não aceitaram o casamento igualitário.

Filhos: para a igreja, os filhos que surgem da relação entre duas pessoas são dádivas de Deus, sendo recebidos pela concepção ou adoção.

Sacerdotes: tanto homens, quanto mulheres podem ser ordenados.

Vida profissional: os sacerdotes, sendo eles homens ou mulheres, possuem liberdade para atuar profissionalmente e conciliar as atividades religiosas.