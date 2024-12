A grande aposta do Inter para ter sucesso no mercado de verão

O Inter terminou o ano em alta, mas a empolgação logo ganhou um choque de realidade. Há dificuldades econômicas imensas, e elas exigirão vendas de alguns dos principais jogadores do time .

O consolo ao torcedor é que a base montada em 2024 é boa, com uma consistência suficiente para servir como ponto de partida. Só que isso causa reversão da expectativa.

O Inter tratará de buscar reposições . Uma rotina que tem se repetido nos últimos anos. A exceção foi neste ano, quando 11 jogadores desembarcaram no Beira-Rio na janela de verão.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.