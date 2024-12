Tavares e Mostardas oferecem opções de veraneio com praias de água doce e salgada no sul do RS

Descansar de frente para o Oceano Atlântico ou passar horas tranquilas na Lagoa dos Patos. Essas são possibilidades para quem escolhe veranear em Tavares e Mostardas, municípios do Litoral Médio. Além de reunir balneários de água doce e salgada, os destinos têm em comum opções de lazer como observação de aves, trilhas e visita a faróis. Na quarta-feira (12), Zero Hora esteve nos dois municípios.

Com 5,2 mil habitantes, Tavares abriga o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que possui 35 quilômetros de comprimento e dois quilômetros de largura. A área é um berçário para o desenvolvimento de espécies marinhas e atrai aves migratórias. O parque tem quatro trilhas e não há cobrança de ingresso.

A rota mais utilizada pelos visitantes é a Estrada do Talhamar, acessada por quem se desloca pela BR-101. A praia do Farol, fora dos limites do parque, é o principal balneário de água salgada de Tavares. É uma aglomeração com algumas dezenas de propriedades. O nome do local faz referência a um farol ainda ativo e administrado pela Marinha.

— Vem bastante turista de fora da região, pesquisadores, pescadores, gente principalmente de Santa Catarina, mas também de fora do país, como Rússia e Estados Unidos. A maioria vem para conhecer, pescar e visitar o farol — contou Larissa Benites, gerente de uma pousada no local.

Não havia veranistas quando Zero Hora esteve na praia do Farol, na manhã de quarta-feira (11). Os pontos negativos observados pela reportagem foram a falta de guaritas para guarda-vidas e a inexistência de conexão de dados de telefonia e internet.

Segundo a prefeitura de Tavares, os balneários do município foram prejudicados pela chuva de maio no Estado, que levou areia às praias. Por isso, os principais investimentos foram focados na limpeza dos espaços, além da revitalização da praça da praia do Farol.

O Executivo também afirma que uma guarita para os guarda-vidas será instalada nesta semana para o verão. Também estão previstas atividades para os veranistas, como um torneio de futebol de areia no local e da Sociedade Amigos da Praia do Farol (SAPF).

Últimos preparativos para o verão

O Balneário Mostardense é a principal praia do litoral de Mostardas, município com 12 mil habitantes. O local pode ser acessado por uma estrada sem pavimentação que conecta ao centro da cidade, com um percurso de 13 quilômetros.

Algumas das ruas são pavimentadas, há mercado, restaurantes e pousadas, com uma infraestrutura melhor em comparação à praia do Farol, em Tavares. A falta de conexão de telefonia e internet móvel também foi observada no local.

Quando a reportagem esteve na praia, a prefeitura pintava a guarita de guarda-vidas e realizava um trabalho na rede elétrica junto à faixa de areia. Foi observada apenas uma pessoa na praia: Marisete Hartz, 51 anos.

— Conheci a praia há oito anos, gostei e decidi comprar uma casa aqui. Não gosto muito de ficar "socada" em casa: quando tem sol, não fico sem vir. Hoje está vazio, mas enche no fim de semana, principalmente com gente que mora na cidade. Simpatizo muito com este lugar — disse a moradora.

Farol Cristóvão Pereira (na Lagoa dos Patos) e a Lagoa do Bacupari são duas das opções para quem quer atividades à beira d’água fora do litoral mostardense.

Segundo a prefeitura de Mostardas, os investimentos neste ano tiveram como foco a recuperação do acesso à praia depois da chuva anormal de maio no Estado — a trilha chegou a ser interditada devido à condição climática.