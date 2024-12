Cassino investe em festas e infraestrutura esportiva para receber visitantes no verão

Destino mais procurado no Litoral Sul, a Praia do Cassino, em Rio Grande, tem como destaque o investimento em espaços públicos para receber visitantes na temporada 2024/2025. O balneário tem cerca de 50 mil habitantes e pode chegar a receber 200 mil pessoas durante o veraneio.

Diferentemente da maioria das praias gaúchas, o Cassino permite a circulação de veículos e o estacionamento na faixa de areia. Quando Zero Hora esteve no local, na manhã de terça-feira (10), equipes da prefeitura faziam marcações à beira-mar para indicar o limite dos veículos e da área dedicada a banhistas.

— Você pode ficar na beira do mar com seu carro, com a família, fazendo churrasco. É uma área boa para o banho. Por ser a maior praia do mundo, você tem a liberdade de escolher o lugar da praia para ficar — destaca Aline Salcedo, moradora do balneário há 10 anos e presidente da associação de moradores do bairro Atlântico Sul.

Ela aponta algumas melhorias que considera necessárias para o período: ampliação de placas informativas para os visitantes e limpeza da praia. Questionada sobre essas demandas, a Secretaria de Município do Cassino (SMC) disse que a limpeza da praia ocorre de forma constante e que a região ainda recebe objetos arrastados pela enchente de maio no Estado.

Investimentos

Entre as novidades para o verão está a primeira quadra pública de beach tennis do Cassino, construída na Praça Pedro Osório — conhecida como Vicente. O local foi reformulado, com melhorias na pintura e na iluminação.

Segundo a prefeitura de Rio Grande, também está prevista, ainda neste mês, a inauguração de uma quadra poliesportiva, na Avenida Atlântica.

Outra opção aos visitantes na temporada é o projeto Luzes de Iemanjá, com a revitalização da estátua de Iemanjá, que completa 50 anos em 2024. A iniciativa inclui investimento em iluminação, construção de uma academia ao ar livre e uma pista de caminhada.

A Corsan destinou R$ 5 milhões para melhorar a recuperação de sistemas de bombeamento e tratamento de água, na limpeza da rede de distribuição, na revitalização de chuveiros públicos e na manutenção e instalação de equipamentos em Rio Grande. Parte do investimento tem como foco o balneário.

— O Cassino suporta bem (o aumento da população no verão), é um investimento preventivo. Como a população está crescendo, é importante para não ocorrer falta de abastecimento. Nossa praia está apta a receber turistas — afirma Régis Rodrigues, secretário do Cassino.

Investimentos para a temporada de verão 2024/2025, segundo a prefeitura:

Demarcação e limpeza nos acessos à praia

Nivelamento das ruas São Gabriel, Gramado, Esteio e Cidreira

Reparo no asfalto da Rua Rio de Janeiro com Fernando Osório

Quadra poliesportiva do Cassino (inauguração prevista para dezembro)

Nova quadra da Praça Pedro Osório (rede, marcação e sistema completo de iluminação)

Primeira quadra pública de beach tennis na Praça Pedro Osório

Cortes de grama

Reformulação de guaritas de guarda-vidas

Festas da estação

Os eventos de fim de ano foram confirmados nesta semana. As atividades serão lideradas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, em parceria com uma produtora de eventos e a prefeitura de Rio Grande. Serão investidos mais de R$ 150 mil, oriundos da CDL e de uma emenda parlamentar. Veja as atrações:

Samba de Maré

Evento musical gratuito no Mercado Público Municipal no dia 20 de dezembro (sexta-feira). Espetáculo em alusão ao Dia Nacional do Samba, o evento contará com apresentação de artistas locais.

Chegada do Papai Noel (Ondas de Natal)

Ocorrerá no dia 22 de dezembro (domingo), na antiga casa do Conde Bianchini, na Avenida Rio Grande. Apresentação de artistas locais e show de som e luzes estão planejados, além de atividades para as crianças e exposição de carros antigos.

Réveillon

Ocorrerá no Campo do Praião, a partir das 18h do dia 31. A estrutura de palco com telões receberá diversas atrações musicais locais, além de atividades voltadas ao público infantil.

Praia do Hermenegildo

Balneário que pertence a Santa Vitória do Palmar, fica a 520 quilômetros da Capital. A prefeitura organizará uma festa de Réveillon, com shows e queima de fogos de artifício.

Outra aposta para atrair turistas é o Festival de Verão, que ocorrerá entre os dias 1º e 5 de janeiro. Os artistas participantes ainda não foram divulgados.

Cerca de 3,5 mil pessoas residem de forma fixa no balneário, mas o número chega a triplicar em momentos da alta temporada, segundo a prefeitura.