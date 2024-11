Com a maior procura por serviços de saúde durante o período de verão, 19 municípios do Litoral Norte e Sul receberão cerca de R$ 5 milhões do governo estadual para qualificação dos atendimentos de urgência. O montante será destinado para ampliação de serviços Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pronto atendimentos e hospitais de referência.