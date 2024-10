Alívio e animação resumem o que as agentes de viagens Mirian Ritter e Rita Vasconcelos estão sentindo com a retomada do Aeroporto Internacional Salgado Filho, após 171 dias. A expectativa é que, mesmo com a operação reduzida, a reabertura ajude a normalizar a fluxo de turismo, principalmente durante as festas de fim de ano e as férias de verão.