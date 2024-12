No verão, experiências gastronômicas e culturais aquecem setor de viagens em Passo Fundo

Janeiro e março são meses em que mercado de viagens está aquecido em Passo Fundo . Marco Favero / Agencia RBS

O período de férias aquece o setor de viagens em Passo Fundo, com aumento da procura por destinos nacionais e internacionais. Além das tradicionais visitas ao litoral gaúcho e catarinense, os passo-fundenses também se organizam para roteiros mais longos, aproveitando o período de janeiro a março para conhecer o nordeste brasileiro e países da Europa e América do Norte.

Para além dos pontos turísticos, passeios que oferecem experiências, sejam culinárias ou culturais, tem impulsionado esse cenário. Quem observa a mudança é Bruna Lago Busato, a diretora de uma agência de viagens no mercado há 30 anos:

— As pessoas estão buscando experiências exóticas, viagens fora do óbvio, que vão transformá-las. Ao longo dos anos as viagens se tornaram prioridade, ao invés de investir num bem material. As pessoas querem investir seu dinheiro com cultura.

Olhar para as viagens com um investimento é o que faz com que os destinos não deixem de ser visitados, mesmo com fatores externos como a oscilação no câmbio de moedas estrangeiras. Conforme Bruna, por ser algo considerado “primordial”, as pessoas têm reduzido o período da estadia, mas não deixado de realizar os passeios.

Itália em alta

Passo-fundesnse buscam conhecer a Itália. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Com múltiplas rotas partindo de Passo Fundo, são dois os principais perfis dos viajantes do início do ano: os que querem aproveitar o verão, ou fugir dele para países do hemisfério norte.

— Quem opta por viajar no Brasil, para aproveitar o verão, tem como queridinhas as cidades de Maceió (AL), Praia do Forte (BA), Porto de Galinhas (PE), Fernando de Noronha (PE) e São Miguel dos Milagres (AL). Quem não gosta do verão tem ido para os Estados Unidos, Suíça e principalmente a Itália — pontua Bruna.

A produtora rural Vivian Ferreira já fez esse roteiro e resolveu voltar. No ano passado, ela focou em passeios gastronômicos com casais de amigos na Puglia, região sul da Itália, e em 2025 voltará para conhecer o litoral na ilha de Sardenha.

— Fomos pra uma das regiões mais bonitas da Itália. Vimos paisagens de tirar o fôlego e tivemos experiências gastronômicas que superaram as minhas expectativas. Desta vez vamos conhecer a ilha de Sardenha, com experiências enogastronômicas — compartilhou Vivian.

Viajando com a família até a Finlândia, o advogado Francisco Deboni Mounzer também deve conhecer as tradições italianas em busca de experiências da cultura, história e arquitetura, além de vivenciar o inverno europeu.