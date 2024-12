Afeto e exclusividade: presentes feitos de forma artesanal são opção em Passo Fundo

Oficinas são voltadas a produção de presentes de Natal Eduarda Costa / Agencia RBS

A tradição de presentear no Natal é envolta em simbolismos e incentiva a demonstração de afeto em forma de presente. Para tornar este gesto ainda mais único, grupos de Passo Fundo vão na contramão dos presentes comprados ao oferecer encontros para fabricar mimos afetivos feitos artesanalmente.

Ambientes que promovem a criatividade têm tomado espaço no mercado, conquistando novos adeptos para oficinas e aulas de artesanato.

No centro da cidade, duas casas de cultura organizaram programações especiais para o Natal, onde ensinam a confeccionar canecas natalinas, presépios, enfeites para árvore e pintura em cerâmica. A ideia é produzir presentes únicos, que transmitam o carinho através das horas de dedicação.

Leia Mais Espaço cultural em prédio da década de 1930 inova ao oferecer experiências de arte em Passo Fundo

Entre as entusiastas, a arquiteta Clara Elis Ahlert Arenhart produz peças em cerâmica há quase um ano, como forma de renda extra. Para este Natal, já está produzindo itens para presentear as pessoas especiais:

— Eu nunca dou um presente que não é sentimental. É um costume que levo em todos os Natais, nem que seja fazer um bilhetinho. Sempre penso em algo que sei que a pessoa vai gostar.

Arte como terapia

No Original Espaço Cultural, foi organizada uma série de oficinas temáticas, incluindo pintura, bordado, aquarela e dança, a fim de estimular a criatividade.

Além do resultado, o tempo dedicado pode ser uma forma de desopilar da correria do dia a dia e se envolver com um passatempo, como aponta uma das sócias-proprietárias e gestora do espaço, Isadora Loch Sbeghen:

— Não é só o produto, mas o processo pode ser importante para pessoa. Essa é a mágica de criar, as pessoas presenteiam a si mesmas com esse momento. E, claro, presentear com o item mostra o cuidado que tu tens com aquela pessoa, de quem tirou um tempo para homenageá-la.

Seguindo esta linha, a fisioterapeuta, Mariana Almiron, que buscou uma das oficinas como uma opção para relaxar na última semana. Aluna da atividade de canecas decoradas, ela comenta que pretende seguir fazendo aulas:

— Vim acompanhar uma amiga, mas gostei, achei que teria menos noção de artesanato. Esta não darei de presente, vai ser minha como memória da aula, mas pretendo seguir criando peças em argila.

O público infantil também tem espaço quando o assunto é pintar e desenhar. Na Casa de Colorir, as oficinas são oferecidas para as crianças, que neste mês aprenderam a produzir presentes de Natal. Em diferentes turmas, os pequenos coloriram presépios e produziram enfeites para as árvores natalinas.

— Vivemos uma época em que as pessoas saem de casa por obrigação para comprar um presente. Uma lembrança feita à mão tem outro significado, ainda mais vindo de uma criança, tem outra energia. É sensível e, ao mesmo tempo valioso, algo que não tem preço, e sim valor — resume a proprietária Carla Furlanetto.

Cronograma

Caso tenha ficado interessado, a programação de atividades do Original Espaço Cultural segue até a quinta-feira. Informações sobre inscrições e valores podem ser consultadas pelo Instagram, @Original_EspaçoCultural.

Oficina de Aquarela: dia 9 de dezembro, das 18h45min as 20h

dia 9 de dezembro, das 18h45min as 20h Oficina de Pintura em Cerâmica: dia 10 de dezembro, das 19h às 20h15min, e dia 12 de dezembro, das 14h30min às 15h45min

dia 10 de dezembro, das 19h às 20h15min, e dia 12 de dezembro, das 14h30min às 15h45min Enfeite para Árvore e Oficina de Bordado: dia 12 de dezembro, das 18h30min as 20h.