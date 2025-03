Carnaval Popular reúne diferentes gerações de foliões no Parque da Gare

No embalo de escolas de samba e música ao vivo, Passo Fundo, no norte do Estado, realizou a 6ª edição do Carnaval Popular neste domingo (2), no Parque da Gare.

A festa foi aberta ao público e organizada pela prefeitura. Rosa Maria da Silva aproveitou o dia ensolarado para acompanhar as atrações do evento e curtir com conhecidos.

— Não costumo participar desses encontros, mas quis vir dar uma olhada e sair um pouco de casa. Já fazia um ano que não saía de casa por conta de uma cirurgia na perna. E é bom porque é de dia ainda então dá para aproveitar — disse.

Morando em Passo Fundo há sete anos, a maranhense Aline Passos afirma que a promoção de eventos como o Carnaval Popular é uma forma de cultivar a data comemorativa que é disseminada no mundo inteiro.

— De onde eu vim, o Carnaval é bem forte. Acho muito importante esse movimento para a comunidade e também para as crianças. Essa é a segunda vez que participo aqui na cidade e hoje tô aqui novamente para prestigiar a festa — disse.

Aline Passos pintou o rosto no clima da folia. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Por meio de abertura de edital, cinco projetos foram escolhidos para se apresentarem durante o encontro. Neste ano, as atrações foram a Orquestra de Marchinhas, bloco Confraria do Samba, Sociedade Beneficente e Cultural União da Vila, Acadêmicos do Chalaça e o Grupo Sambah.