Passo Fundo e região têm programação especial para o Dia da Mulher; confira a agenda cultural do finde

Com a celebração do Dia da Mulher no sábado (8), Passo Fundo e região terão programação diversa voltada ou em celebração ao público feminino.

Palestras, brechó e shows estão entre os eventos para os próximos dias, além de orquestra e agenda tradicionalista. As atividades começam nesta quinta-feira (6) e vão até quarta-feira (12). Confira a seguir.

Brechó de Garagem: edição Dia da Mulher

A 17ª edição do Brechó de Garagem acontece na sexta (7) e sábado (8) em Passo Fundo. A entrada é gratuita e haverá happy hour das 15h às 19h. Outro atrativo são os brindes para compras acima de R$ 100.

O brechó fica aberto nos dois dias das 10h às 19h e é localizado na Rua Ouro Preto, 295, em frente aos Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Mais informações estão disponíveis na página do evento.

Palestra com Simone Luz

Empreendedora desenvolveu energético especialmente às mulheres. Propósito Comunicação Corporativa / Divulgação

A palestra com a escritora e especialista em empreendedorismo Simone Luz acontece nesta quinta-feira (6), no Bella Città Shopping.

O tema será "Mulher: sua vez e voz no mundo". O encontro é gratuito, com início às 18h, no primeiro andar do shopping.

Shows especiais de Dia da Mulher

Babel Studio Bar

Aline Love vai se apresentar no Babel Studio Bar. Kassiê de Carvalho / Divulgação

Programação especial com Aline Love & Club Band, no próximo sábado (8), com início às 23h. É possível comprar ingressos antecipados no valor de R$ 10. Mais detalhes na página do evento.

Batatas

Show com Melisse Delavy em especial do Dia da Mulher. O evento é no sábado (8), com entrada gratuita. Mais detalhes podem ser conferidos na página do bar.

Mês da Mulher com Duda Streb

A jornalista Duda Streb estará no Hub Aliança para gravação ao vivo do Podcast da CTCan (Centro de Tratamento do Câncer).

O evento acontece nesta quinta-feira (6), às 18h. O evento terá coffee break e coquetel. O podcast será disponibilizado no Youtube no sábado (8).

8º Bem Mulher

Evento terá painéis de conteúdos estratégicos sobre empreendedorismo feminino, rodas de networking e experiências imersivas. Bem Mulher / Divulgação

O evento Bem-Mulher, movimento de transformação que já impactou mais de 2 mil mulheres empreendedoras, acontece na sexta-feira (7), no Bless Centro de Eventos, em Passo Fundo.

Com início previsto às 19h, o Bem-Mulher terá painéis de conteúdos estratégicos sobre empreendedorismo feminino, rodas de networking e experiências imersivas.

Os ingressos estão disponíveis no portal do evento, no valor de R$ 220.

Orquestra de Câmara Colaborativa

Apresentação da orquestra será no domingo (9), no Teatro do Sesc. Arquivo pessoal / Divulgação

O concerto contará com repertório de músicas clássicas e populares, comandado pelo maestro Ademir Camargo. A orquestra foi criada a partir de músicos que tiveram trajetória profissional em Passo Fundo, muitos nascidos na cidade.

O evento será no domingo (9) às 19h no Teatro do Sesc, no centro de Passo Fundo. Os ingressos no valor de R$ 30 podem ser adquiridos antecipadamente pelo Pix (54) 99983-4600. Depois da compra, é preciso enviar o comprovante para o mesmo WhatsApp.

Mateada Rosa em Lagoa Vermelha

Evento em celebração à data no ano passado. Prefeitura de Lagoa Vermelha / Divulgação

Na próxima quarta (12), a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha realiza a Mateada Rosa, com o tema "Sua Saúde, Seu Bem Maior".

O evento inicia às 14h30min na Praça Frei Matheus Dolzan, voltado à promoção da saúde e bem-estar feminino. Além das atividades, haverá transporte gratuito, passando pelas unidades de saúde para facilitar o acesso ao evento.

Programação da 7ª Região Tradicionalista

Nos próximos dias, a 7ª RT realiza eventos em cidades da região, com palestras e torneio de laço.

Sexta-feira (7)

Palestra "Jovens de outrora, jovens de agora: o legado da juventude tradicionalista construído através do tempo”. No CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense, em Carazinho. Às 19h, haverá promoção com prendas e peões da gestão 2024/2025, com certificado.

Domingo (9)

Palestra "Jovens de outrora, jovens de agora: o legado da juventude tradicionalista construído através do tempo”. No CTG Sentinelas do Pago, em Marau. Às 14h, haverá promoção com prendas e peões da gestão 2024/2025, com certificado.

Sábado e domingo