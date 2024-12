De R$ 5 a R$ 92 mil: apostas da Mega da Virada movimentam lotéricas em Passo Fundo 

Conquistar um carro novo, viajar o mundo e mudar de vida são algumas das metas de quem aposta na Mega da Virada em Passo Fundo, no norte do RS. Nesta edição, o concurso tem prêmio histórico de R$ 600 milhões e já movimenta as lotéricas da cidade.

Entre as estratégias, tem que prefira multiplicar as chances de ficar milionário com os jogos em grupo, os "bolões", ou quem siga com suas superstições de repetir os números a cada ano. No caso do motorista Alfredo da Silva Junior, os dois tipos de apostas são feitos.

Morador de Porto Alegre, ele trabalha rodando o Estado e conta que busca a sorte em diferentes cidades. Visitando Passo Fundo, fez mais uma aposta por aqui.

— Eu faço apostas simples, participo de bolões, e vamos tentando. Se der certo, quero investir uma parte e mudar de vida. Não dá nem pra imaginar o que a gente seria capaz de fazer com tanto dinheiro — comentou.

Por outro lado, há também quem tenha desejos menos ambiciosos como o prêmio milionário, e planeje apenas ajudar pessoas a sua volta. É o caso da aposentada Eliane Canse, que, com uma aposta simples, quer melhorar a vida da família, vizinhos e até profissionais da saúde que a auxiliaram:

— Fiquei um tempo com meu pai no hospital e pessoas marcaram a nossa vida. Por elas tenho gratidão e quero ajudar. Eu não sou de apostar muito, mas esta é barata então vale a pena, temos que arriscar.

Além das apostas individuais, a tradição dos bolões de amigos e empresas também se mantém em Passo Fundo. Em uma empresa de ônibus da cidade, o cobrador Argino Eder Bortolini será o responsável por garantir a aposta da turma.

— A gente ainda tá se organizando, mas é uma tradição nossa. Já ganhamos uma quadra e uma quina, e agora estamos esperando dar certo também. Nem sei o que vai acontecer se ganharmos, vamos dividir tudo e ser feliz — disse.

Aposta parte de R$ 5

As apostas podem ser feitas presencialmente nas agências lotéricas da Caixa Econômica Federal de todo o Brasil, ou virtualmente nas plataformas do banco. A aposta mais simples custa apenas R$ 5, seguido do bolão de R$ 10 por seis dezenas.

O valor da aposta aumenta conforme a quantidade de números escolhidos. Para apostar 18 números, por exemplo, o valor é de R$ 92 mil. Em Passo Fundo, tem quem já jogou alto, tentando os 18 números em uma lotérica do centro da cidade:

— O que mais sai são as apostas simples, mas já tivemos uma de R$ 92 mil aqui. A gente acha que o movimento vai aumentar mais próximo da data do sorteio, mas o pessoal já tem procurado bastante — avalia a caixa de jogos Alice Ferreira.

