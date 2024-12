Terra da impunidade

Empresa de Taquara envolvida na fraude do leite continuava operando mesmo depois de sofrer 16 sanções do Ministério da Agricultura em dois anos. Ainda sem julgamento, o engenheiro denunciado há 11 anos na primeira etapa da Operação Leite Compen$ado volta a ser preso em nova investigação sobre adulteração do produto. Dezessete mil motoristas escapam de processo de cassação da carteira de motorista por falha do Detran. Ibama só arrecada cinco por cento das multas ambientais que aplica. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal marca para fevereiro julgamento contra decisão que retomou validade do júri da Boate Kiss e ordenou prisão dos condenados.