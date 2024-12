Bolão de Passo Fundo planeja apostar R$ 200 mil na Mega da Virada

Prêmio é de R$600 milhões neste ano Félix Zucco / Agencia RBS

Um bolão criado em Passo Fundo, no norte do Estado, pretende apostar R$ 200 mil na Mega da Virada. Além de audaciosa, a atitude ainda abre a possibilidade de qualquer brasileiro se juntar ao grupo em plataforma digital criada para reunir as apostas.

Já na segunda edição, o bolão “Vai que dá” reuniu mais de 1 mil apostadores no ano passado, com aposta final de R$ 150 mil.

Ao todo, eles fizeram 846 apostas e acertaram 36 vezes o máximo de três números por aposta. Agora, pretendem dobrar as chances de acerto, com novas estratégias, como explica uma das idealizadoras, advogada Patrícia Alovisi:

— Serão 20 cartões de apostas com 12 dezenas. Também dividimos quatro grupos de 15 dezenas cada, que desmembrados em 56 cartões de apostas com 10 dezenas, com garantia de quadra por grupo se todas as sorteadas estiverem presentes. Teremos oito grupos de 12 dezenas cada, desmembrados em 48 cartões de apostas com 10 dezenas, este com garantia de quina.

Tudo tem auxílio de uma inteligência artificial desenvolvida pelo grupo. O software escolherá os números a partir de estatísticas dos sorteados com mais frequência, sem repetir as sequências dos outros jogadores do bolão.

Interessados podem participar pelo site do bolão. As apostas mais simples partem de R$ 10.

