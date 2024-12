9 sabores que os gatos mais gostam 

Além disso, a língua deles é áspera devido a estruturas chamadas papilas filiformes, que são pequenas projeções rígidas em forma de ganchos feitas de queratina. Elas são importantes tanto para a higiene pessoal quanto para a alimentação, pois, com elas, eles conseguem raspar e cortar alimentos.

1. Frango

2. Peixe

Peixes como atum, salmão e sardinha são irresistíveis para os gatos devido ao aroma forte e ao sabor rico em gorduras saudáveis, como os ômegas 3 e 6. Esses nutrientes são importantes para a saúde da pele e do pelo. Para evitar problemas digestivos, o alimento deve ser servido cozido, sem espinhas e em porções moderadas. Petiscos e rações com sabor de peixe também são ótimas alternativas para agradar os felinos.

3. Carne bovina

A carne bovina é outro sabor que conquista o paladar felino por seu aroma intenso e sabor marcante. Rica em ferro e proteínas, é uma ótima opção para complementar a dieta. Ofereça pedaços cozidos e sem temperos, garantindo que estejam em temperatura ambiente para não queimar a língua sensível do gato. Muitas rações incluem carne bovina em suas fórmulas, facilitando sua inclusão no cardápio do pet.